Путин обратился к военным и силовикам

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Президент России Владимир Путин в обращении к военнослужащим заявил, что российские военные в трудный для страны час встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос

«Вы настоящие защитники в сложные времена встали на пути смуты, результатом которой был бы хаос. Вы фактически остановили Гражданскую войну, действовали четко и слаженно», – сказал президент РФ.

По его словам, погибшие летчики с честью выполнили свой долг 24 июня.

«Быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан. Нам не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО во время попытки мятежа», – добавил Путин.

Глава РФ добавил, что люди, армия, народ не были с мятежниками.