Что испугало Ереван и должно напугать Тегеран? |
Переговоры Байрамова и Мирзояна в США продлятся до 29 июня |
«Мы шли не для свержения власти в стране». Пригожин вышел на связь (видео) |
Армянские жители Карабаха проехали через ППП «Лачин» на автомобилях МККК (видео) |
Иса Наджафов: Замдиректора ЦРУ сообщил Гейдару Алиеву, что русские готовят покушение на его внуков |
CМИ озвучили имя нового министра обороны России |
Шойгу впервые появился на публике после мятежа Пригожина (видео) |
Песков: Уголовное дело против Пригожина закроют, он «уйдет в Беларусь» |
Политолог раскрыл подробности переговоров Лукашенко с Пригожиным (видео) |
Главное Политика

Пашинян: Признание Карабаха частью Азербайджана могло бы предотвратить войну

Пашинян: Признание Карабаха частью Азербайджана могло бы предотвратить войну

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допускает, что 44-дневной войны можно было избежать, но ценой стал бы отказ от армянского видения урегулирования карабахского конфликта, передают армянские СМИ.

Пашинян на заседании комиссии по расследованию обстоятельств войны, которое проходит во вторник, 27 июня, сообщил, что Ереван мог заявить, что не видит Карабах вне состава Азербайджана.

Депутат от «Гражданского договора» Армен Хачатрян спросил премьера, не считает ли он, что война так или иначе была неизбежной с учетом геополитических, экономических, демографических факторов. Пашинян ответил отрицательно: «Мы могли сказать, что отказываемся от идеи нахождения Карабаха вне Азербайджана. Конечно, это не гарантировало бы, что нам удастся избежать войны, но давало теоретическую возможность этого».

По его мнению, в переговорном процессе было множество спорных и неуточненных вопросов. Например, относительно Лачинской дороги, делимитации и демаркации в рамках мирного договора.

Теги:
Из этой рубрики
Путин обратился к военным и силовикам
Политика

Путин обратился к военным и силовикам

2023/06/27, 14:52
Золотов не считает, что «Вагнер» смог бы взять столицу
Политика

Золотов не считает, что «Вагнер» смог бы взять столицу

2023/06/27, 14:45
Кремль надеется…
Политика

Кремль надеется…

2023/06/27, 14:30
Пашинян: Признание Карабаха частью Азербайджана могло бы предотвратить войну
Политика

Пашинян: Признание Карабаха частью Азербайджана могло бы предотвратить войну

2023/06/27, 14:10
Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Политика

Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы

2023/06/27, 13:32
Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени Нидерландов
Политика

Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени Нидерландов

2023/06/27, 13:29
Лукашенко: "Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность"
Политика

Лукашенко: «Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность»

2023/06/27, 12:05
Пашинян: 44-дневной войны можно было бы избежать
Политика

Пашинян: 44-дневной войны можно было бы избежать

2023/06/27, 11:55
Пашинян обвинил армию в поражении в 44-дневной войне
Политика

Пашинян обвинил армию в поражении в 44-дневной войне

2023/06/27, 11:46