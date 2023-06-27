Пашинян: Признание Карабаха частью Азербайджана могло бы предотвратить войну

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян допускает, что 44-дневной войны можно было избежать, но ценой стал бы отказ от армянского видения урегулирования карабахского конфликта, передают армянские СМИ.

Пашинян на заседании комиссии по расследованию обстоятельств войны, которое проходит во вторник, 27 июня, сообщил, что Ереван мог заявить, что не видит Карабах вне состава Азербайджана.

Депутат от «Гражданского договора» Армен Хачатрян спросил премьера, не считает ли он, что война так или иначе была неизбежной с учетом геополитических, экономических, демографических факторов. Пашинян ответил отрицательно: «Мы могли сказать, что отказываемся от идеи нахождения Карабаха вне Азербайджана. Конечно, это не гарантировало бы, что нам удастся избежать войны, но давало теоретическую возможность этого».

По его мнению, в переговорном процессе было множество спорных и неуточненных вопросов. Например, относительно Лачинской дороги, делимитации и демаркации в рамках мирного договора.