Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы.

В поздравлении говорится:

«Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со священным Гурбан байрамы и передаю каждому из вас свои самые искренние пожелания.

Гурбан байрамы, являющийся одним из знаменательных обрядов исламской религии, отражает в себе добродетель, единство и равенство, готовность человека к любой самоотверженности во имя возвышенных целей.

Азербайджанский народ, всегда приверженный своим национально-духовным и религиозным ценностям, вместе с мусульманами всего мира с воодушевлением отмечает Гурбан байрамы как символ братства, гуманизма и солидарности. В эти дни как во время паломничества хадж, так и во всех уголках нашей страны возносятся молитвы за прогресс нашего государства, благополучие и спокойствие нашего народа, совершаются благие дела, с уважением почитается светлая память наших шехидов.

Дорогие братья и сестры!

Надеюсь, что в эти благословенные праздничные дни будут услышаны ваши молитвы и сбудутся пожелания, Всевышний не пожалеет своей милости для нашего народа. Еще раз передаю искренние поздравления каждому из вас и всем нашим соотечественникам, проживающим за пределами нашей страны, желаю счастья вашим семьям, достатка и благополучия».