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Пашинян обвинил армию в поражении в 44-дневной войне

Пашинян обвинил армию в поражении в 44-дневной войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил армию в поражении в 44-дневной войне,  на заседании комиссии по расследованию 44-дневной войны.

«Генштаб мне докладывал, что в случае широкомасштабной войны будет нелегко, но Армия обороны и ВС Армении выполнят поставленные задачи, в том числе благодаря той технике, которая приобреталась. Потому что были приобретены и системы ПВО, предусмотренные, и не предусмотренные планом закупок.

И тот же вопрос с приобретенными СУ-30СМ из того же разряда. Я, как политическая власть, говорил Армии, скажите что вам нужно, и вы это получите. Сказали, например, что нужны СУ-30СМ. Я получал и перенаправлял в МО присланную мне письменную аналитику о целесообразности закупки эти современных самолетов, и получил из МО ответ, что они обсудили, и настаивают на том, что эти самолеты нужны. Нужны, значит получите! Что еще нужно? Нужны средства ПВО! Посчитайте сколько для этого нужно денег и вы получите эти деньги! Что еще нужно?», – сказал Н.Пашинян.

 

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