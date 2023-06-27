Никол Пашинян оправдывается перед парламентом за поражение в войне

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Никол Пашинян отвечает на вопросы в Комиссии Парламента Армении по изучению обстоятельств 44-дневной войны:

«Для того, чтобы понять, почему в 2019 я не проинформировал подробно общественность о ситуации в переговорном процессе, нужно ответить на два вопроса:

Во -первых, в 2018-19 годах моей первоочередной задачей было – понять переговорный процесс со всеми подробностями, проблемами и возможностями. Вопрос, конечно, легитимен, почему в 2019-ом обо всем этом не говорилось публично, именно в таком формате, потому что 12 марта 2019 года на совместном заседании Совбезов Армении и «Арцаха» (Карабаха – ред. Минвал), я по сути, опубликовал часть того, о чем говорю сейчас.

С другой стороны, а какими были бы последствия и результаты этих заявлений и каким должен был быть второй шаг после публикации этого заявления, и насколько я сам был в гармонии с этой реальностью? Одно дело видеть эту реальность, другое дело- быть в гармонии с этой реальностью, согласиться с этой реальностью или сделать эту реальность основой проводимой политики.

Я сам задаю себе очень часто этот вопрос, и всегда задаюсь следующим: какими были бы последствия, был бы мир или война? Потому что это значило бы публично отрыть всю суть текущего переговорного процесса, со всеми внутренними, региональными и международными последствиями»