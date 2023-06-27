В июле могут начаться официальные переговоры по Украине

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В июле могут начаться официальные переговоры по Украине, – сообщает немецкий телеканал ARD.

По информации телеканала, 24 июня в Копенгагене «в условиях строжайшей секретности» прошла мирная конференция по Украине, в которой, кроме представителей ряда западных стран и Украины, также приняли участие дипломаты из Китая, Индии, Турции, Саудовской Аравии, Бразилии и ЮАР.

По информации ARD, официальные мирные переговоры могут пройти в Брюсселе уже в июле с участием этих стран.

Датские СМИ и французское информагентство AFP сообщили, что инициатива проведения конференции в Дании исходила от Украины.

Отмечается, что главная цель переговоров заключалась в том, чтобы заручиться поддержкой стран Глобального Юга и получить поддержку стран, которые до сих пор были нейтральны по Украине.

Запланировано ли участие России в возможных июльских переговорах, СМИ не уточняют.