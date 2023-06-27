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Состоится встреча Эрдогана и Мицотакиса

Состоится встреча Эрдогана и Мицотакиса

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис договорился провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщила пресс-служба главы греческого правительства.

По ее информации, Мицотакис поговорил в понедельник с Эрдоганом, который позвонил ему, чтобы поздравить с вступлением в должность главы правительства.

«Премьер-министр и президент Турции договорились встретиться на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе (Литва) 11 и 12 июля», – говорится в сообщении.

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