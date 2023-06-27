CNN: США просили Киев воздержаться от ударов по России в день мятежа

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США и западные союзники в день мятежа Пригожина звонили в Киев и просили воздержаться от ударов по России. Об этом сообщают источники телеканала CNN.

«Опасения заключались в том, что Украина и Запад будут рассматриваться как помогающие Пригожину и угрожающие суверенитету России», – рассказал западный чиновник. По его словам, «мессидж был не раскачивать здесь лодку». Послание было передано на уровне министров иностранных дел, заместителей и через послов.

«Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайте во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России», – сказал чиновник.