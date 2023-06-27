Что испугало Ереван и должно напугать Тегеран? |
Переговоры Байрамова и Мирзояна в США продлятся до 29 июня |
«Мы шли не для свержения власти в стране». Пригожин вышел на связь (видео) |
Армянские жители Карабаха проехали через ППП «Лачин» на автомобилях МККК (видео) |
Иса Наджафов: Замдиректора ЦРУ сообщил Гейдару Алиеву, что русские готовят покушение на его внуков |
CМИ озвучили имя нового министра обороны России |
Шойгу впервые появился на публике после мятежа Пригожина (видео) |
Песков: Уголовное дело против Пригожина закроют, он «уйдет в Беларусь» |
Политолог раскрыл подробности переговоров Лукашенко с Пригожиным (видео) |
Главное Политика

CNN: США просили Киев воздержаться от ударов по России в день мятежа

CNN: США просили Киев воздержаться от ударов по России в день мятежа

США и западные союзники в день мятежа Пригожина звонили в Киев и просили воздержаться от ударов по России. Об этом сообщают источники телеканала CNN.

«Опасения заключались в том, что Украина и Запад будут рассматриваться как помогающие Пригожину и угрожающие суверенитету России», – рассказал западный чиновник. По его словам, «мессидж был не раскачивать здесь лодку». Послание было передано на уровне министров иностранных дел, заместителей и через послов.

«Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайте во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России», – сказал чиновник.

Теги:
Из этой рубрики
Лукашенко: "Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность"
Политика

Лукашенко: «Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность»

2023/06/27, 12:05
Пашинян: 44-дневной войны можно было бы избежать
Политика

Пашинян: 44-дневной войны можно было бы избежать

2023/06/27, 11:55
Пашинян обвинил армию в поражении в 44-дневной войне
Политика

Пашинян обвинил армию в поражении в 44-дневной войне

2023/06/27, 11:46
Никол Пашинян оправдывается перед парламентом за поражение в войне
Политика

Никол Пашинян оправдывается перед парламентом за поражение в войне

2023/06/27, 11:04
В июле могут начаться официальные переговоры по Украине
Политика

В июле могут начаться официальные переговоры по Украине

2023/06/27, 10:40
Состоится встреча Эрдогана и Мицотакиса
Политика

Состоится встреча Эрдогана и Мицотакиса

2023/06/27, 10:20
США выделили еще полмиллиарда военной помощи Украине
Политика

США выделили еще полмиллиарда военной помощи Украине

2023/06/27, 10:05
Блинкен запретил сотрудникам Госдепа комментировать события вокруг ЧВК "Вагнер"
Политика

Блинкен запретил сотрудникам Госдепа комментировать события вокруг ЧВК «Вагнер»

2023/06/27, 09:29
CNN: США просили Киев воздержаться от ударов по России в день мятежа
Политика

CNN: США просили Киев воздержаться от ударов по России в день мятежа

2023/06/27, 09:18