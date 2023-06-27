Игра армянами проиграна: пора переключать логистику на Агдам

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Новости с погранично пропускного пункта «Лачин продолжают оставаться темой номер один – по крайней мере в информационном пространстве Армении, потеснив даже мятеж Евгения Пригожина. В течение нескольких дней ереванские СМИ и Telegram-каналы трагическим тоном возвещали, что такие-сякие азербайджанцы установили на мосту через Хаккари бетонные блоки, полностью перекрыв движение транспорта. Конечно, сопровождая всё это традиционным верещание о «блокаде», «гуманитарной катастрофе», «недостатке продуктов первой необходимости» и т.д. Потом нам сообщили: азербайджанцы начали передвигать бетонные блоки! Что-то ожидается!

И вот теперь те же СМИ и ТГ-каналы вынуждены наигранно-будничным тоном констатировать: через погранично-пропускной пункт в Лачине проследовал очередной конвой МККК.

Одних пациентов вывезли из Ханкенды клиники Еревана, других после лечения доставили домой. Но причитания продолжается: дескать, на Лачинской дороге по-прежнему нет движения, миротворцы не могут доставлять продовольствие, караул, спасите помогите! Небезызвестный Артак Бегларян, о котором публика стала уже потихоньку забывать, льет слезы в «Телеграме»: «Хочу отметить, что передвижение российских миротворцев по «Кашатагскому» (Лачинскому, кавычки наши — Minval) коридору не восстановлено, а это значит, что поставки продовольствия и других срочных товаров до сих пор полностью заблокированы Азербайджаном». Не удержавшись от попыток в очередной раз засветить хотя бы в своем личном аккаунте придуманные армянские названия Лачинского района вроде «Бердзор» и «Кашатаг».

На истерику Бегларяна можно было бы не обращать внимания, но в спектакль включился и МИД Армении, где в установке бетонных блоков на посту углядели ни много ни мало «курс на этнические чистки». За что удостоились жёсткого ответа уже от МИД Азербайджана: «Преподносить как «блокаду и этническую чистку» временное ограничение работы Лачинского погранично-пропускного пункта в связи с мерами безопасности и следственными мероприятиями, проводимыми Азербайджаном после провокации армянской стороны, является частью фальсифицированной пропаганды Армении».

А тут нужно пояснение. Намеренно воздержимся от вопросов, в курсе ли авторы этих причитаний, что в современном мире есть такая реальность, как соцсети. И эти самые соцсети содержат множество постов о разнообразных вечеринках в ресторанах Ханкенды. Что, мягко говоря, не очень похоже на «суровые блокадные будни. Отметим другое.

Погранично – пропускной пункт в Лачине появился ещё 23 апреля. И с того момента в средства массовой информации и соцсети регулярно просачивалось информация, как и жители Ханкенди, Агдере, Ходжавенда, и российские миротворцы спокойно проходят пограничный контроль и проезжают дальше. Эти короткие видео оказались лучшим контраргументом против всей истерики ереванских реваншистов, ханкендинских сепаратистов и их покровителей по поводу мнимой «блокады», не существующего «голода» и т.д. и т.п. Более того, сдержанные, профессиональные и корректные азербайджанские пограничники в Лачине были ещё и наглядной демонстрацией, как будет выглядеть реинтеграция армян Карабаха в азербайджанское общество. Как оказалось, никаких «этнических чисток» и прочих ужасов Азербайджан не планируют, и вообще армянским истерикам надо относиться с долей здорово скепсиса.

И самое главное, давно пора переключать логистику на Агдам. Откуда можно доставлять и продукты, и медикаменты, и провести газопровод…Но для этого нужна самая малость — отказаться от попыток играть в «миацум». Тем более что игра уже проиграна.

И самое главное, напомним еще раз: перекрыть движение через ППП Лачин Азербайджан был вынужден после устроенной Арменией 15 июня провокации – снайперского обстрела этого самого пограничного пункта. И вот это уже коренным образом меняет ситуацию. Будем реалистами: как уже не раз отмечал Minval, пропускать людей и грузы через ППП под угрозой открытия огня невозможно в принципе. Азербайджан нейтрализовал снайперов, которые стреляли по нашим пограничникам. Но до тех пор, пока уже со стороны Армении не будет четких гарантий, что подобные игры не повторятся, на нормальную работу пограничных пропускного пункта лучше не надеяться. Это аксиома.

Ну тогда возникает вопрос: в Армении этого не понимали? Если дорога на Герус так важна для сепаратистов, если ее именуют не иначе чем «дорогой жизни», то почему надо было стрелять по азербайджанским пограничникам? Так нервничали из-за подъема флага, что потеряли самообладание? Или…нормальное функционирование ППП в Лачине слишком уж не устраивало ереванских и ханкендинских бонз? И там намеренно устроили обстрел, чтобы сорвать нормальную работу ППП? А потом тащить на границу прикормленных коррумпированных евродепутатов, устраивать селфи и разного рода «каски-шоу» под аккомпанемент стенаний о мнимой «блокаде»? Но если так, то кто несет ответственность за все те проблемы с доставкой продуктов в Ханкенди?

На фразы типа «120 тысяч армян оказались в заложниках» не только коррумпированные армянские лоббисты, но и европейские «розовые пони» реагируют на уровне инстинкта и забывают уточнить, есть ли на самом деле в зоне временного размещения РМК 120 тысяч человек или там в лучшем случае тысяч 20-25. И тем более им не приходит в голову, что оставшихся в Карабахе армян держат в заложниках вовсе не азербайджанцы, а сама армянская же верхушка.

А это, кстати говоря, еще один аргумент в пользу проведения в зоне временного размещения РМК антитеррористической операции и создания зоны безопасности вдоль условной границы Азербайджана и Армении. За свои выходки Ереван должен заплатить.

Нурани, обозреватель