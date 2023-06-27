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США не видят никаких намерений РФ применить ядерное оружие на Украине

США не видят никаких намерений РФ применить ядерное оружие на Украине

Соединенные Штаты не усматривают у России никаких намерений применить ядерное оружие на Украине. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

«Мы не видим – за исключением бурной риторики – никакого признака того, что [у Москвы] есть какое-то намерение применить ядерные вооружения на Украине», – сказал представитель Белого дома. «И могу также заверить, что мы не видели ничего, что вынудило бы нас [США] изменить расстановку наших собственных стратегических средств, не предпринимали никаких таких шагов», – отметил Кирби.

Он отказался уточнить, как именно американское правительство характеризует события, имевшие место в России в пятницу и субботу. «Мы не лепим на произошедшее ярлык <…> «, – заявил сотрудник СНБ, когда его попросили пояснить, рассматривает ли Вашингтон случившееся как попытку мятежа, государственного переворота или иным образом.

Кроме того, Кирби подтвердил, что США совершенно не ставят под сомнение факт сохранения вертикали командования ВС России и их подчинения президенту РФ Владимиру Путину. «Нет совершенно никакого указания на то, что есть какие-то изменения <…> в вертикали командования Вооруженных сил России», – подчеркнул представитель СНБ.

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