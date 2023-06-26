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Байден: США не причастны к попытке мятежа в РФ

Байден: США не причастны к попытке мятежа в РФ

Президент США Джо Байден заверяет, что США и другие западные страны не причастны к попытке мятежа в России. Об этом сообщает CNN.

«Мы ясно дали понять, что не были вовлечены в события в России в пятницу и субботу. Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы», – сказал Байден, выступая в Белом доме.

При этом он заявил, что Вашингтон, независимо от дальнейшего развития событий в России, продолжит оказывать помощь Украине. Байден отметил, что довел это до сведения президента Украины Владимира Зеленского в состоявшемся между ними на выходных телефонном разговоре.

По его словам, США были готовы к нескольким сценариям.

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