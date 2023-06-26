Над Чёрным морем перехвачены британские самолёты (видео)

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Два российских экипажа Су-27 сопроводили самолет радиотехнической разведки RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании над Черным морем. Об этом в понедельник сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«26 июня 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», – говорится в сообщении.

Там отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании.

«При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации. Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – добавили в центре.

Там также пояснили, что полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.