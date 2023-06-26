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Главное Мир

США предоставят новый пакет военной помощи Украине

США предоставят новый пакет военной помощи Украине

США намерены во вторник объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на 500 миллионов долларов, в который, как ожидается, войдут боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker, передает агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников.

«Пакет военной помощи будет включать в себя наземный транспорт… Ожидается, что будут включены 30 боевых машин Bradley и 25 бронетранспортеров Stryker. В рамках пакета помощи Украина получит боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов (HIMARS), противотанковые средства, в том числе Javelin, и боеприпасы для зенитных комплексов Patriot и Stinger», – говорится в сообщении агентства.

Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника писала, что в США признают, что по меньшей мере 17 машин пехоты Bradley, переданных Украине, повреждены или уничтожены, это более 15% от обещанного числа. В середине июня Пентагон сообщил, что объем американской военной помощи Украине за время работы Джо Байдена на посту президента США превысил 40,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции – 40 миллиардов долларов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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