«Мы шли не для свержения власти в стране». Пригожин вышел на связь (видео)

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Пригожин спустя двое суток вышел на связь и стал давать комментарии.

По его словам, «вагнеровцы» шли не для свержения власти, а для демонстрации протеста. Когда первый штурмовой отряд подошел к Москве, стало очевидно, что прольется много крови.

«Мы прошли за сутки 700 километров, не был убит ни один солдат на земле, мы сожалеем о том, что были вынуждены наносить удары по авиационным средствам, но они бросали бомбы и наносили удары. Целью похода было не допустить уничтожения ЧВК «Вагнер» и привлечь к ответственности тех лиц, которые своими непрофессиональными действиями совершили огромное количество ошибок в ходе СВО», – сказал он.

Лукашенко протянул руку и предложил найти решения, колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря, заявил Пригожин.