Лавров раскрыл подробности переговоров Лукашенко и Путина в день мятежа

249 Просмотров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил некоторые подробности переговоров, проведенных 24 июня между президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным.

В интервью RT Сергей Лавров сообщил, что утром 24 июня Лукашенко позвонил Путину и предложил помочь ему урегулировать мирным путем ситуацию с «Вагнером» и главой компании Евгением Пригожиным.

«В ходе телефонной беседы с Путиным Лукашенко предложил мирное решение ситуации, а также избежание большого кровопролития, которое может произойти, если члены «Вагнер» продолжат движение в сторону Москвы. Предложение Лукашенко было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен», – сказал глава МИД России.