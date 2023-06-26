NYT сообщила о потере ВСУ не менее 17 американских бронемашин Bradley

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли по меньшей мере 17 бронемашин Bradley, переданных Киеву Соединенными Штатами. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

Издание отмечает, что США передали Киеву 113 бронемашин, из них «по крайней мере 17, или более 15%, были повреждены или уничтожены».

Ранее телеканал CNN информировал, что 16 из 109 американских бронемашин было уничтожено, повреждено или брошено за последнее время. Аналитики утверждают, что, учитывая масштаб военных действий и протяженность фронта, подобные потери были ожидаемы. По данным нидерландского портала Oryx, ВСУ потеряли по меньшей мере 3 600 единиц боевой техники с февраля 2022 года.

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тысяч. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.

Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации писала, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.