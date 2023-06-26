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Главное Общество

В Куру выпущены мальки рыб

В Куру выпущены мальки рыб

В Куру в очередной раз выпущены мальки рыб.

Об этом сказала представитель Службы охраны биоразнообразия Министерства экологии и природных ресурсов Арзу Бабаева.

Она отметила, что с участием представителей Минэкологии, Министерства сельского хозяйства, Агентства продовольственной безопасности, Исполнительной власти Нефтчалинского района, Управления полиции на водном транспорте, Государственной пограничной службы и эковолонтеров в Куру были выпущены 600 000 мальков осетровых, выращенных в ООО Xıllı balıq, а также 10 000 мальков рыбы шипа, внесенной в «Красную книгу Азербайджана».

Представитель службы призвала предприятия по разведению рыб активно участвовать в акциях по выпуску мальков рыб в водоемы, способствовать увеличению рыбных запасов в стране.

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