Закир Гасанов посетил военный госпиталь (фото)

65 Просмотров

26 июня руководящий состав Министерства обороны по случаю Дня Вооруженных сил посетил Главный клинический госпиталь Министерства обороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале, поинтересовался их здоровьем, пожелал им как можно скорее восстановиться и вернуться на служб, сообщает пресс-служба Минобороны.

Руководящий состав министерства поздравил медицинских работников с праздником и дал соответствующие поручения по повышению качества обслуживания военнослужащих, проходящих обследование и лечение.