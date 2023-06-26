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Закир Гасанов посетил военный госпиталь (фото)

Закир Гасанов посетил военный госпиталь (фото)

26 июня руководящий состав Министерства обороны по случаю Дня Вооруженных сил посетил Главный клинический госпиталь Министерства обороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале, поинтересовался их здоровьем, пожелал им как можно скорее восстановиться и вернуться на служб, сообщает пресс-служба Минобороны.

Руководящий состав министерства поздравил медицинских работников с праздником и дал соответствующие поручения по повышению качества обслуживания военнослужащих, проходящих обследование и лечение.

 

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