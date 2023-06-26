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Армянские жители Карабаха проехали через ППП «Лачин» на автомобилях МККК (видео)

Армянские жители Карабаха проехали через ППП «Лачин» на автомобилях МККК (видео)

Международный комитет Красного Креста (МККК) эвакуировал армянских жителей Карабаха в Армению через ППП «Лачин».

Армянская сторона неоднократно выдвигала ложные обвинения о якобы возникновении гуманитарного кризиса в отношении армян, проживающих в Карабахе, в частности, после провокаций, приведших к тяжелому ранению азербайджанского военного на ППП «Лачин» и закрытию пункта пропуска по решению официального Баку. Тем не менее, происходящие в регионе события, доказывают, что дорога открыта для гуманитарных целей, вопреки тому, что утверждают некоторые круги.

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