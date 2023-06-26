Армянские жители Карабаха проехали через ППП «Лачин» на автомобилях МККК (видео)

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Международный комитет Красного Креста (МККК) эвакуировал армянских жителей Карабаха в Армению через ППП «Лачин».

Армянская сторона неоднократно выдвигала ложные обвинения о якобы возникновении гуманитарного кризиса в отношении армян, проживающих в Карабахе, в частности, после провокаций, приведших к тяжелому ранению азербайджанского военного на ППП «Лачин» и закрытию пункта пропуска по решению официального Баку. Тем не менее, происходящие в регионе события, доказывают, что дорога открыта для гуманитарных целей, вопреки тому, что утверждают некоторые круги.