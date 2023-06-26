В ЮНЕСКО объяснили, почему конференция MINEPS пройдет именно в Азербайджане

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«Мы должны использовать силу спорта для продвижения гендерного равенства, социально-экономического развития».

Об этом заявила журналистам заместитель генерального директора ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос, принимающая участие в конференции MINEPS в Баку, передает АПА .

Она сказала, что в целом это глобальная спортивная конференция:

«Мы уже некоторое время работаем с Азербайджаном над проведением этой конференции. Мессидж, который мы хотим передать на этой конференции, заключается в том, что мы должны использовать силу спорта во всем мире для социально-экономического развития, для продвижения гендерного равенства.

В рамках конференции MINEPS в Баку мы создадим союзничество. Причина проведения этой конференции в Азербайджане связана с сильным лидерством страны, возможностями в стране. К этому мероприятию проявили интерес многие партнеры, страны, деловые партнеры в области спорта, спортсмены.

Считаю, что Азербайджан день ото дня проводит больше спортивных мероприятий. На этом мероприятии мы устанавливаем контакты для Олимпийских игр в Париже, международных соревнований в Сенегале, Панамериканских Олимпийских игр в Чили и престижных спортивных мероприятий в других странах. Я также надеюсь, что мы договоримся об учреждении фонда для спорта».