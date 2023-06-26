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Эрдоган прокомментировал мятеж Пригожина в России

Эрдоган прокомментировал мятеж Пригожина в России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили последние события в России, говорится в заявлении администрации Эрдогана.

По мнению турецкой стороны, своевременная деэскалация ситуации внутри России предотвратила «непоправимую гуманитарную катастрофу для Украины», говорится в отчете, опубликованном по итогам беседы, передает ТАСС.

Что именно имеется в виду под гуманитарной катастрофой и каким образом события в России могли бы к ней привести — не уточняется.

В беседе со Столтенбергом Эрдоган сказал также, что Турция надеется, что эпизод с мятежом станет «новой вехой на пути к справедливому миру в Украине».

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