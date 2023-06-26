Закир Гасанов: Под руководством Ильхама Алиева азербайджанская армия – одна из сильнейших

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Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания с большими успехами, высокой боеготовностью и профессионализмом.

Об этом министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сказал в интервью телеканалу CBC.

«105-ую годовщину армия Азербайджана отмечает в сложной оперативной обстановке, но с большими успехами, высокой боеготовностью и профессионализмом. Вы знаете, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посещал одну из воинских частей азербайджанской армии. В своем выступлении господин президент дал высокую оценку служебной боевой деятельности азербайджанской армии. Под его личным руководством, несмотря на сложную оперативную обстановку в армии, продолжаются вопросы реорганизации, которые затрагивают основные направления развития вооруженных сил – это вопросы строительства вооруженных сил, его структуры, обучение во всех областях, военное образование, подготовка личного состава, подготовка специалистов, вопросы вооружения и ряд вопросов, которые в итоге, как отметил наш верховный главнокомандующий, вывели азербайджанскую армию на уровень одной из сильнейших. Вы знаете, что в последних рейтингах особо отмечается высокий профессионализм армии Азербайджана» – сказал министр.