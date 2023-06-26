Среднемесячная зарплата в Баку приближается к 1,2 тыс. манатов

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В январе-апреле этого года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 1 172,4 маната, сообщили в Бакинском городском управлении статистики.

Было отмечено, среднемесячная номинальная зарплата наемных работников выросла на 9,9% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

Отметим, что в январе-апреле этого года среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 10,86% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 913,9 маната.