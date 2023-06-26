Тренировка Марка Цукерберга перед боем с Илоном Маском (видео)

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Исследователь в сфере искусственного интеллекта и ведущий собственного подкаста Лекс Фридман опубликовал в Twitter видео, на котором он тренирует джиу-джитсу вместе с главой Meta Марком Цукербергом.

«Вот лучшие моменты из ролика, на котором я и Марк Цукерберг занимаемся джиу-джитсу. Я также хочу провести тренировку с Илоном Маском. Как здорово видеть и Илона, и Маска, вставших на путь путешествия в мире боевых искусств», — заявил Фридман, прикрепив ссылку на полную версию видео.

В ролике можно увидеть, как Цукерберг и Фридман проводят броски в ноги и делают удушающие приемы. Таким образом глава Meta готовится к бою с Маском в октагоне по правилам ММА, который был анонсирован на прошлой неделе. Президент UFC Дана Уайт заявил о том, что говорил с обоими IT-бизнесменами, и они «настроены серьезно». Точная дата схватки пока неизвестна.

Маск уже ознакомился с роликом Фридмана, на котором его оппонент тренирует приемы. «Я его размажу», — заявил миллиардер в комментарии под публикацией в Twitter.