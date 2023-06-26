Австралия выделит Украине еще 73,4 млн долларов военной помощи

81 Просмотров

Правительство Австралии предоставит Украине очередной пакет финансовой помощи в размере $73,4 млн.

Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Энтони Альбанезе. сообщает ТАСС.

По его словам, средства пойдут на закупку военного транспорта и боеприпасов.

Как ожидается, в рамках этого пакета помощи для ВСУ будут закуплены 70 единиц военной техники (в том числе 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения и 28 средних грузовиков MAN 40M), а также 105-мм артиллерийские снаряды.

Кроме того, 10 млн австралийских долларов ($6,7 млн) будут направлены в адрес Организации Объединенных Наций для гуманитарной помощи гражданам Украины.