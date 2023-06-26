Главы МИД ЕС обсудят процесс азербайджано-армянской нормализации

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Совет ЕС по иностранным делам, который сегодня проведет заседание в Люксембурге, обсудит процесс азербайджано-армянской нормализации., сообщает ТАСС

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформирует министров о деятельности председателя Европейского совета Шарля Мишеля по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Глава Евросовета проведет следующую трехстороннюю встречу с руководителями этих стран 21 июля в Брюсселе.

Дискуссия европейских министров будет, в частности, посвящена военной помощи Евросоюза Украине. Ожидается также, что министры сосредоточатся на «формуле мира президента Зеленского».

«ЕС твердо и полностью поддерживает Украину и будет продолжать оказывать сильную политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине и ее народу столько, сколько потребуется», – заявляют в Совете ЕС.

В основную повестку заседания также входит обсуждение отношений между Евросоюзом и государствами Латинской Америки и Карибского бассейна в преддверии саммита ЕС-Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), запланированного на 17-18 июля.