Министр обороны Украины обсудил с главой Пентагона контрнаступление ВСУ

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Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином ход контрнаступления Киева и усиление боевого потенциала украинских вооруженных сил. Об этом глава оборонного ведомства Украины сообщил на своей странице в Twitter.

«Провел разговор по телефону с моим другом и коллегой – министром обороны США Ллойдом Остином. Мы обсудили контрнаступление украинской армии и следующие шаги по укреплению наших вооруженных сил», – добавил он.

Глава украинского Минобороны также сообщил, что обсудил с Остином события в России.