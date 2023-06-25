Блинкен считает, что после мятежа потенциальная угроза для Путина не исчезла

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США считают, что потенциальная угроза для Владимира Путина сохранится.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью программе «Face the Nation» на канале CBS.

«Эта история продолжается. Мы еще не видели ее финала. Мы внимательно следим за процессом. 16 месяцев назад российские войска стояли на пороге Киева в Украине и думали, что они возьмут город за несколько дней и сотрут с лица земли Украину как независимое государство. Но в эти выходные им пришлось защищать Москву, столицу России, от наемников, которых они сами же обучали», — сказал Блинкен.