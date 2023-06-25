Песков: Уголовное дело против Пригожина закроют, он «уйдет в Беларусь» |
Политолог раскрыл подробности переговоров Лукашенко с Пригожиным (видео) |
Мятеж подавлен. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны |
Лукашенко уговорил Пригожина остановить мятеж |
Задержан один из организаторов акции в селе Союдлю, прибывший из России |
Хикмет Гаджиев: Армянское лобби платит европейским политикам за селфи по ту сторону границы |
Стал известен план Путина по подавлению мятежа в России |
Мятеж Пригожина: Дуда приказал армии Польши быть в состоянии повышенной боеготовности |
Зеленский о пригожинском мятеже |
Главное Мир

Блинкен считает, что после мятежа потенциальная угроза для Путина не исчезла

Блинкен считает, что после мятежа потенциальная угроза для Путина не исчезла

США считают, что потенциальная угроза для Владимира Путина сохранится.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью программе «Face the Nation» на канале CBS.

«Эта история продолжается. Мы еще не видели ее финала. Мы внимательно следим за процессом. 16 месяцев назад российские войска стояли на пороге Киева в Украине и думали, что они возьмут город за несколько дней и сотрут с лица земли Украину как независимое государство. Но в эти выходные им пришлось защищать Москву, столицу России, от наемников, которых они сами же обучали», — сказал Блинкен.

Теги:
Из этой рубрики
В результате стрельбы на парковке в США погибли три человека
Мир

В результате стрельбы на парковке в США погибли три человека

2023/06/25, 20:27
Состоялся новый телефонный разговор Путина и Лукашенко
Мир

Состоялся новый телефонный разговор Путина и Лукашенко

2023/06/25, 19:51
Блинкен считает, что после мятежа потенциальная угроза для Путина не исчезла
Мир

Блинкен считает, что после мятежа потенциальная угроза для Путина не исчезла

2023/06/25, 19:32
Данилов: Не исключается участие Лукашенко в переговорах по Украине
Мир

Данилов: Не исключается участие Лукашенко в переговорах по Украине

2023/06/25, 17:43
Главы МИД ЕС обсудят попытку мятежа в России
Мир

Главы МИД ЕС обсудят попытку мятежа в России

2023/06/25, 17:10
Представители НАТО связывались с минобороны РФ
Мир

Представители НАТО связывались с минобороны РФ

2023/06/25, 16:52
Центры набора ЧВК "Вагнер" возобновили работу
Мир

Центры набора ЧВК «Вагнер» возобновили работу

2023/06/25, 16:43
В Болгарии взорвался оружейный склад
Мир

В Болгарии взорвался оружейный склад

2023/06/25, 16:26
Вучич: Граждане Сербии сдали 100 тыс. единиц нелегального оружия
Мир

Вучич: Граждане Сербии сдали 100 тыс. единиц нелегального оружия

2023/06/25, 16:09