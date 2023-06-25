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Главы МИД ЕС обсудят попытку мятежа в России

Главы МИД ЕС обсудят попытку мятежа в России

Последствия попытки мятежа в России станут центральной темой плановой ежемесячной встречи глав МИД стран – членов Евросоюза, которая пройдет в понедельник в Люксембурге.

Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо по итогам состоявшегося в воскресенье в Брюсселе заседания Совета национальной безопасности, посвященного последним событиям в РФ.

«Ситуация в России, где произошел уже завершившейся мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, направленный против регулярной армии, будте в центре дискуссии глав МИД Евросоюза в Люксембурге. Бельгию будет представлять министр иностранных дел Аджа Лябиб», – сказал он.

В свою очередь Лябиб заявила: «Мы обменялись информацией о том, что происходит в России. Мы провели вчера ряд контактов с нашим посольством в России, чтобы связаться с проживающими там бельгийцами и убедиться в их безопасности. В России находятся 780 граждан Бельгии, десятки на юге России, и мы смогли со всеми из них установить контакты и убедиться, что с ними все в порядке. К настоящему моменту все под контролем», – подчеркнула она.

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