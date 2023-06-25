В Болгарии взорвался оружейный склад

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Склад, где хранились разнообразные военные материалы, взорвался в ночь на воскресенье в районе города Карнобат, в юго-восточной части страны, сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Сообщается, что в районе склада минувшей ночью произошли несколько сильных взрывов, после чего возник пожар.

Факт ЧП подтвердила полиция, уточнив, что данных о пострадавших во время инцидента нет. Территория происшествия оцеплена. Будет сформирована команда экспертов, которая не ранее чем через 72 часа проведет осмотр места ЧП.