Вучич: Граждане Сербии сдали 100 тыс. единиц нелегального оружия

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В Сербии сдано 100 тыс. единиц оружия и минно-взрывных устройств с 8 мая 2023 года в рамках кампании по сбору у населения нелегального оружия.

Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу TV Pink.

«На сегодняшний день, на этот момент мы имеем точно 100 тыс. единиц собранного оружия и минно-взрывных устройств и точно 4 млн. единиц боеприпасов», – указал Вучич, комментируя проводимую в стране кампанию по сдаче нелегального оружия без правовых последствий для его владельцев.