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Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, подует умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем – 27-32° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 754 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – 55-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в горных местностях ожидаются кратковременные осадки, местами интенсивные дожди, возможны грозы, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21° тепла, днем – 30-35° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем – 15-20° тепла.

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