Наёмники ЧВК «Вагнер» в ходе своего мятежа в субботу сбили российский военный самолёт Ил-22М

Наёмники ЧВК «Вагнер» в ходе своего мятежа в субботу сбили, помимо прочего, российский военный самолёт Ил-22М, который называют «воздушным командным пунктом».
Об этом свидетельствуют подсчёты нидерландского проекта Oryx.
Как утверждает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова, на борту Ил-22М было 10 человек, они, по всей видимости, погибли:
«Когда Пригожина уже в штабе ЮВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал – а дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал».
Также она утверждает, что Пригожин согласился выплатить 50 миллионов компенсацию родным погибших лётчиков.