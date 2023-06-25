Наёмники ЧВК «Вагнер» в ходе своего мятежа в субботу сбили российский военный самолёт Ил-22М

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Наёмники ЧВК «Вагнер» в ходе своего мятежа в субботу сбили, помимо прочего, российский военный самолёт Ил-22М, который называют «воздушным командным пунктом».

Об этом свидетельствуют подсчёты нидерландского проекта Oryx.

Как утверждает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова, на борту Ил-22М было 10 человек, они, по всей видимости, погибли:

«Когда Пригожина уже в штабе ЮВО спросили зачем, ведь этот самолет не наносит ударов, а выполняет другие функции, он сказал – а дурак пвошник в колонне все взлетающее сбивал».

Также она утверждает, что Пригожин согласился выплатить 50 миллионов компенсацию родным погибших лётчиков.