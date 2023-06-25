Ильхам Алиев поздравил президента Словении

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Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Словения Наташе Пирц-Мусар.

В письме говорится:

«Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Словения – Днем государственности.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие азербайджано-словенских отношений, расширение взаимовыгодного сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости в интересах наших народов.

В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Словении – постоянного благополучия и процветания».