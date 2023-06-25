Аналитики ISW о причинах, побудивших Пригожина к организации мятежа

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Пригожин, вероятно, решил, что единственный способ сохранить ЧВК «Вагнера» как независимую от Минобороны силу — организовать поход против российского военного ведомства, однако он переоценил свои силы, полагают военные эксперты.

По их мнению, установленный Минобороны срок 1 июля для подписания контрактов всех добровольческих формирований с российским военным ведомством рассматривался Пригожиным как угроза своему политическому и, возможно, личному выживанию. Он решил, что лучше попытаться сменить руководство Минобороны, чем полностью потерять ЧВК «Вагнера». Военные аналитики полагают, что Пригожин почти наверняка спланировал мятеж заранее, учитывая координацию и скорость передвижения бойцов, однако ISW не может подтвердить эту гипотезу на основе информации из открытых источников.

Также в сводке ISW говорится о возможном ближайшем будущем ЧВК «Вагнера».

По их мнению, договоренность при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко, скорее всего, приведет к ликвидации ЧВК как независимого игрока под руководством Пригожина в ее нынешней форме, хотя отдельные элементы организации могут сохраниться.

Аналитики полагают также, что соглашение при посредничестве Лукашенко лишает Пригожина контроля над группой «Вагнер» в обмен на снятие уголовных обвинений в мятеже. Сделка, если она будет выполнена в том виде, в котором ее изложил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подчинит часть группы «Вагнер» российскому Минобороны, как давно хотел министр обороны Сергей Шойгу.

В ISW отмечают, что позиция Путина в отношении Шойгу и Герасимова также остается неясной, а Песков уточнял, что любые военные перестановки являются исключительно прерогативой Путина и «практически» не обсуждались в ходе вчерашних переговоров.