Мятеж окончен, но забывать рано

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Историю мятежа ЧВК «Вагнер» можно считать законченной. Евгений Пригожин объявил, что его бойцы разворачиваются, возвращаются в полевые лагеря и на Москву больше не идут. О прекращении мятежа смог договориться президент Беларуси Александр Лукашенко, и это уже официальная информация. В масс-медиа и социальных сетях – слухи о прекращении открытого против Пригожина уголовного дела, амнистии для его бойцов и т.д. и т.п.

Честно говоря, будь на месте Пригожина не бывший ресторатор и глава частной военной компании, а профессиональный военный, он бы не распространял видео с обещаниями вернуться в полевые лагеря и вообще быть хорошим мальчиком, а пустил бы себе пулю в лоб. Именно так поступали и поступают офицеры — соучастники провалившихся мятежей. Но в сегодняшних российских реалиях на такое не хватило духу даже у Дмитрия Язова, соучастника карательной акции в январе 1990 года в Баку и мятежа ГКЧП. Что уж тут говорить про Пригожина, который хоть и имеет целую частную армию, но все же не офицер! Словом, он счёл вполне позволительным устроить такую прилюдную капитуляцию. И ещё изображать хорошую мину при плохой игре.

А в том, что игра действительно очень плохая, сомневаться не приходится. Да, пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила, что на переговорах Евгению Пригожину был предложен план, который удовлетворял обе стороны. Есть даже утечки, правда, на момент публикации этой статьи ещё не подтвержденные, что в ближайшее время в отставку должны подать министр обороны России Сергей Шойгу и начальник генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов, с которыми у Пригожина давний конфликт. Но даже если эти слухи станут реальностью, Пригожину вряд ли стоит откупоривать шампанское и вообще чувствовать себя победителем.

Такой выходки, как снятие с фронта своих частей, марш на Москву, захват Воронежа и Ростова-на-Дону, ему не простят даже теоретически. После всех видеоспектаклей – тем более. И хотя сам Евгений Пригожин этого, возможно, ещё не знает, для него и для его ЧВК «Вагнер» уже включён обратный отсчёт. Многие эксперты вообще считали и считают такого рода частной армии слишком опасной структурой и «тикающей бомбой». Теперь же, когда это «бомба» сработала, опасений уж точно не уменьшится. Пригожинский мятеж «замер» в слишком неустойчивой точке, чтобы вся история не получила продолжения. И хотя пока что кардинальных решений ещё не оглашено, понятно, что в Кремле «проблему по имени Евгений Пригожин» постарается решить. Как конкретно это будет выглядеть, будет ли ЧВК «Вагнер» расформирована, «растворят» ли её в боевых порядках минобороновских частей, наконец, что будет с самим Пригожиным – тут возможны самые разные варианты. Но ни один из них ничего хорошего самому Пригожину не обещает. А ЧВК «Вагнер», на минуточку, считалась едва ли не самым боеспособным подразделением с российской стороны украинского фронта. И если теперь эту самую ЧВК придётся переформатировать, а то и расформировывать – боеспособности российской армии в Украине это точно не добавит.

Более того, на повестке дня может оказаться и «армейская чистка». Как минимум под удар рискуют попасть Евкуров и Алексеев, которые бездарно сдали Пригожину Ростов-на-Дону и штаб Южного военного округа. Фотографии, где все трое мило беседуют перед штабом, могут превратиться в серьезный компромат. Наконец, не исключено, что Кремлю придётся иметь дело и с недовольством офицерского общества. Не без известный Гиркин-Стрелков уже возмущается, что пригожинских бойцов обещают амнистировать после шести сбитых вертолётов и одного самолета. И понятно, что так думает не он один. Словом, такие мятежи даже теоретически не проходит бесследно. Слишком уж сильно они расшатывают и силовые структуры, и исполнительную вертикаль. И тем более подтачивают общественное мнение. Так что последствия пригожинского мятежа только начинают раскручиваться.

Нурани, обозреватель