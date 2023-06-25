Токаев созвал внеочередное заседание Совбеза Казахстана

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Он заслушал доклады о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в Российской Федерации.

«Несмотря на то, что произошедшее в России является ее внутренним делом, казахстанцы с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране, с которой Казахстан имеет самую протяженную границу в мире. Президент отметил, что Россия является стратегическим партнером Казахстана.

Глава государства напомнил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержал меры российских властей по наведению конституционного порядка и обеспечению безопасности своих граждан. Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий.

Президент дал поручение руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций», — сообщает его пресс-служба.