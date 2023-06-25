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Зеленский: Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют

Зеленский: Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют

Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют, в этой стране полный хаос, непредсказуемость и это на российской территории, которая нашпигована оружием.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении.

При этом, говоря о Путине, Зеленский переходит на русский язык.

«Человек из Кремля, очевидно, очень боится, и, вероятно, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда – то, что-то выпрашивает…», – отмечает Зеленский.  При этом добавил, что Путин знает, чего боится, потому что сам создал эту угрозу.  «И чем дольше он сможет перебегать между своими бункерами – тем больше потеряете вы все, кто связан с Россией», – подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют. «Вообще ничего. Полный хаос. Полное отсутствие какой-то предсказуемости. И это на российской территории, которая нашпигована оружием. Мы все помним, как в 21-м году руководитель России угрожал миру. У него были какие-то ультиматумы, какую – то там силу он пытался показать… 22-й год показал, что он перепутал-перепутал и силу своей иллюзии и ложь, которой его кормят. Они там в Кремле способны пойти на любой террор, способны пойти на любую глупость, но они не могут обеспечить и процента необходимого контроля», -отметил он. По его словам, российские власти за одни сутки потеряли несколько своих городов-миллионников.

Зеленский подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы никто в мире не молчал из-за того, что боится этого российского хаоса. «Все действия лидеров сейчас – могут быть историческими. Каждое слово журналистов – на вес золота. Надо четко называть источник проблемы. И если кто-то в мире пытается усыпить ситуацию, если кто-то в мире подвергается иллюзии, будто Кремль способен восстановить контроль… то лишь откладывает проблему до следующего прорыва хаоса – еще более опасного», – подчеркнул президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что время всем в мире откровенно сказать, что все преступные действия России против Украины были и являются неспровоцированными. Он призвал, чтобы уже в июле на саммите в Вильнюсе был использован исторический шанс для настоящих решений относительно вступления Украины в НАТО без оглядки на Россию. При этом добавил, что те страны, которые граничат с Россией, это поддерживают. «НАТО-это не просто слово или набор формальных обещаний. Это надежные гарантии для всех, что мир не будет разрушен. Без Украины такие гарантии ничего не стоят», – подчеркнул он.

Зеленский подчеркнул, что украинцы будут продолжать защищать свою страну и одержат победу. Также он призвал страны мира к единству.

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