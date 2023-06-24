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Политолог раскрыл подробности переговоров Лукашенко с Пригожиным (видео)

Политолог раскрыл подробности переговоров Лукашенко с Пригожиным (видео)

Белорусский публицист Вадим Гигин рассказал о переговорах президента Беларуси Александра Лукашенко с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

«Возможность таких переговоров обсуждалась во время утреннего разговора президентов Лукашенко и [президента России Владимира] Путина. Это было около 10 утра. И Владимир Владимирович даже несколько скептически отнесся к возможности переговоров, снимет ли вообще Евгений Викторович трубку. Потому что к тому моменту он ни с кем не разговаривал, на контакт не выходил. Но как только позвонил президент Беларуси, Пригожин сразу снял трубку. Разговор был сложный. Там сразу выпалили такое, мама не горюй. Разговор был тяжелый. Президент Беларуси изложил определенный план, согласованный с президентом России. Был такой разговор мужской. «Устраивает? – Устраивает». Подробности знают только первые лица, но, как мне известно, среди этих требований не было ни встречи с Путиным, ни требования «отдать» Шойгу и Герасимова. И в итоге этих переговоров, согласования вышли на некую приемлемую формулу. Я думаю, что в обозримом будущем по конкретным действиям и информации, которая будет доходить, мы узнаем подробности этой формулы, которая была достигнута», – сказал политолог.

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