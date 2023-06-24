Путин поблагодарил Лукашенко за договоренность с Пригожиным

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Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко второй раз за субботу поговорили по телефону в 9 вечера, президент РФ поблагодарил белорусского коллегу за результат переговоров с Евгением Пригожиным, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

«Сегодня в 9 вечера президенты Беларуси и России снова поговорили по телефону, сообщают в пресс-службе Александра Лукашенко. Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК «Вагнер». Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу», – говорится в сообщении.