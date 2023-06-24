Мятеж подавлен. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны

1243 Просмотров

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что отступает и разворачивает свои колоны от Москвы. По его словам, ЧВК «Вагнер» уходит обратно в полевые лагеря.

«ЧВК “Вагнер” хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на “марш справедливости”. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов.

Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», – сказал Пригожин.