Иран назвал ситуацию в России ее внутренним делом

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Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в субботу днем в связи с попыткой вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина заявил, что происходящие в России события являются внутренним делом этой страны, подчеркнув, что Тегеран поддерживает верховенство закона на всей территории РФ, передает РИА Новости.

«Представитель МИД Насер Канаани назвал инцидент в России внутренним делом этой страны и добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации», – говорится в сообщении в Telegram-канале МИД республики.