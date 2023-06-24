«Полет валькирий» 2.0

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Призыв, озвученный Лениным в 1914 году: «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую» — получает в России новое, актуальное и очень опасное прочтение. Евгений Пригожин, которого еще недавно называли не иначе чем «кремлевским поваром», уже давно устраивал «праздник непослушания». Он регулярно выступал с тяжелыми обвинениями в адрес военного командования и Минобороны России, рассказывал о «снарядном голоде», о панике и бегстве военных частей. А теперь перешел от видеомаляв к открытому мятежу. И, судя по всему, теперь окончательно «слетел с катушек» и повел своих «вагнеровцев» на Воронеж и Ростов-на-Дону.

Теоретически такой марш должен был бы вызвать вал насмешек в стиле «с Одессой-мамой не получилось, идем на Ростов-папу», но сегодня не до смеха. Российские ВВС наносят удары по трассам, где двигаются колонны «вагнеровцев», так что фраза про «бомбить Воронеж» внезапно перестала быть язвительным мемом. Против ЧВК «Вагнер» обещал выступить «Дон» Кадыров, но, как предупреждают знающие люди, воевать с «вагнеровцами» — это не постить видео в Тик-Ток…

Украинские эксперты уже вспомнили, как в первые часы российского вторжения Кремль призывал украинских военных «сложить оружие» и «идти домой». Теперь когда-то нарисованный для Киева сценарий повторяется на московском направлении, причём с той разницей, что «вагнеровцы» идут на Кремль с оружием. Сегодня в своей короткой и жёсткой речи Владимир Путин, ни разу не назвав Пригожина по имени, охарактеризовал проиасшедшее как предательство и удар в спину, после чего призвал мятежников сложить оружие и не совершать ошибок. Обещаний «простить грехи» тоже не прозвучало. Зато было обещание разобраться по всей строгости. Пригожин, вместо того, чтобы испугаться, выступил с новыми угрозами и обвинениями. Словом, пространства для политического торга не остается — судьба мятежа будет решаться по горячему сценарию.

Это, конечно, ожидаемый шок. Как бы не секрет, что «маленькая победоносная война» — неплохое средство для укрепления власти, но если эта война становится уже не маленькой и далеко не победоносной, если командованию приходится принимать «трудные решения» и выдавать их за жесты доброй воли, опасность военных мятежей в тылу возрастает многократно. Достаточно вспомнить Армению и попытку мятежа, устроенную теперь уже бывшим начальником ГШ ВС Оником Гаспаряном. Но одно дело — теоретические рассуждения. И совсем другое — тот опереточный «недопереворот в недогосударстве» вызывал скорее насмешки и походил на уличную перебранку базарных баб. А в России все развивается по очень опасному сценарию: удары военных вертолетов, захват городов, взрыв нефтебазы…И все это — на фоне войны с Украиной. Обстановка на фронте и так складывалась для России не лучшим образом. А теперь с переднего края снялись наиболее боеспособные подразделения — ЧВК «Вагнер», и после того, как их молотили с воздуха на федеральных трассах, «вагнеровцы» вряд ли вернутся на линию фронта в своем прежнем качестве. Более того, сегодня Кремлю приходится снимать еще и дополнительные части с фронта, чтобы бить по «вагнеровцам». Можно представить себе, с каким настроением следят за новостями из России в Киеве.

По сравнению с тем, что происходит в РФ сегодня, рейды «Русского добровольческого корпуса» в Белгороде — даже не легкие неприятности. Это не карикатурная «свадьба в Малиновке» и даже не «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», а классический военный мятеж. Главная опасность которого в том, что нет ясности, кому еще можно верить, а кому — уже нет.

Главной опасностью для Кремля оказались не хилые «иноагенты», не Галкин и не Ахеджакова, а Пригожин и его ЧВК. Да еще именно вокруг Пригожина группировались «писатели-патриоты», «военкоры» и т.д., которые вдруг оказались соучастниками военного мятежа. Нет и полной ясности и о настроениях в офицерском корпусе. Где, как показывали откровения Ивашова и Ходаренка, идея войны с Украиной и так не вызывала восторга. Да, говорить об исходе мятежа пока еще слишком рано, но та легкость, с которой вагнеровцы вошли в Ростов-на-Дону, и даже вежливая беседа Пригожина с Евкуровым и Алексеевым показывают: решить вопрос «за два часа силами двух полков» лучше не планировать и не обещать. А сам факт экстренного обращения Путина – верный признак, что ситуация более чем серьезная. До Москвы пока еще далеко, но в столице России уже вводятся особые меры безопасности. На окраинах Москвы готовятся к боям. В воздух поднимаются «бизнес-джеты» – верный признак паники и бегства элит.

Словом, прогноз Minval про «полёт валькирий над Кремлем», к сожалению, оправдывается. К сожалению, потому что нестабильность и военные мятежи в такой стране, как Россия, с солидным ядерным арсеналом уже – это априори очень плохой сценарий для всех, и прежде всего её ближайших соседей, включая Азербайджан. Неудивительно, что даже в столицах тех стран, где обещали нанести России «стратегическое поражение» в Украине, не спешат откупоривать шампанское, не высказываются в поддержку какой-либо стороны и ограничиваются заявлениями в стиле «мы следим за ситуацией». И можно представить себе, какая паника царит сейчас в Ереване. Отношения с Кремлем и так были не ахти, а тут еще Пригожин в свое время регистрировал именно в Армении мелкие авиакомпании, которые по его заказу перевозили в Африке наемников и оружие…Тогда с точки зрения Москвы это не было крамолой, но как расценят в Кремле дружбу Еревана с Пригожиным сейчас?

А пока что поддержать Пригожина умудрился Михаил Ходорковский. И это, если быть откровенными, серьезнее, чем кажется. Готовность идти на союз с Пригожиным и его ЧВК только потому, что он против «путинского режима» в кавычках и без — это последнее, чего следовало бы ожидать от российской либеральной тусовки, будь она на самом деле такой либеральной, как пытается изобразить себя. Так что чем бы ни закончился мятеж Пригожина, в его пламени уже сгорела не столько ростовская нефтебаза, сколько мечты о «прекрасной России будущего» в исполнении российской либеральной тусовки.

Нурани, обозреватель