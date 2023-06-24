Эрдоган готов оказать содействие для разрешения ситуации в России

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности Анкары оказать содействие для скорейшего разрешения ситуации в России в условиях мира.

Об этом сообщила журналистам канцелярия турецкого президента.

«Президент Эрдоган подчеркнул важность действовать, руководствуясь здравым смыслом. В ходе переговоров было подчеркнуто, что никто не должен извлекать выгоду из событий в России. В этом контексте президент Эрдоган заявил, что Турция готова внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия», – отметила канцелярия.