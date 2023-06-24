Фархад Мамедов: Российская система управления изжила себя. Баку должен добиться демилитаризации Карабаха

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Ситуация в России может привести к появлению более жесткой и закрытой системы управления, сказал политолог Фархад Мамедов, комментируя Minval.az внутриполитическую ситуацию в РФ.

Аналитик сказал, что наблюдается кризис в системе управления России, внутриэлитное противостояние. На протяжении более двух десятков лет все российская элита принимала решения по указке президента России.

«Сейчас мы видим, что одна из групп в элите, владеющая вооружением и финансовыми источниками, а также информационными ресурсами, бросила вызов государственной системе», – сказал он.

По словам эксперта, Пригожин – это внесистемный игрок и, соответственно, не имеет государственных системообразующих пониманий ситуации.

«Очень сложные и опасные процессы намечаются в России, потому как сам Пригожин и его вооруженная группа – это люди, которым нечего терять. Его окружение – это военные люди, которые понимают, что даже сдача в плен будет означать физическое уничтожение. Идет борьба за выживание. Это не политическая конкуренция», – добавил он.

Мамедов отметил, что президент России поддержал Минобороны России, и это было ожидаемо, но тем самым он настроил Пригожина против себя. Это очень важный элемент.

По словам эксперта, во время российско-украинской войны одним из важных элементов является внутренняя устойчивость власти.

«В Украине мы видим эту устойчивость. Она стала сильнее, тогда как в России трещины, которые появились с первых же дней войны и привели к мятежу и внутреннему вооруженному противостоянию», – подчеркнул он.

Аналитик считает, что мятежники не победят, но власть в России показала, что методы ее управления изжили себя.

«Это показала война в Украине, это показал мятеж Пригожина. Есть большая вероятность, что по ходу ситуации в России будут приняты решения, направленные на изменение системы управления. Это может привести к появлению в России более жесткой и закрытой системы управления», – добавил он.

Эксперт добавил, что нужно следить за тем, что происходит в России.

«Это регионы, которые связывают центральную часть России с югом. Возможно, что в среднесрочной перспективе ситуация накалится. Мы должны понимать, что РМК находится в Азербайджане в соответствии с Трехсторонним заявлением до 2025 года, но с другой стороны, есть вопросы, которые сегодня наиболее актуальны для Азербайджана. Об этом знают и Россия, и другие посредники, и руководство Армении. Это в первую очередь разоружение и демилитаризация Карабаха. Вне зависимости от того, как в России проходят процессы, Азербайджан в ближайшем будущем должен добиться демилитаризации Карабаха, и, возможно, с применением силы. Это никак не будет коррелироваться с процессами в России»,- резюмировал он.

Ниджат Гаджиев