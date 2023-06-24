Путин подписал закон о штрафах и аресте за нарушение режима военного положения

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах и административном аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения. Также закон вводит возможность задержания пассажирского транспорта при отсутствии маршрутной карты до уплаты штрафа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

За несоблюдение норм, установленных законом «О военном положении», федеральными законами и другими нормативными правовыми актами РФ по вопросам военного положения, для граждан устанавливается штраф в размере до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток, в случае, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Для должностных лиц штраф составит до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток.

За аналогичное нарушение, совершенное с использованием транспортного средства, в качестве дополнительного наказания может быть предусмотрена его конфискация.

Кроме того, ст. 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (задержание транспортного средства) дополняется положением о возможности задержания до оплаты административного штрафа транспорта, на котором регулярные перевозки пассажиров осуществляются без маршрутной карты. Сейчас штраф за подобное нарушение для водителя составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юрлиц – 300 тысяч рублей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.