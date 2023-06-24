Министр: Армянам Карабаха может быть оказана помощь в использовании дороги Агдам-Ханкенди

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24 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич обсудил возможности оказания помощи жителям Карабаха армянской национальности с использованием дороги Агдам-Ханкенди.

Было отмечено, что азербайджанская сторона готова создать возможность для проезда жителей армянской национальности через пограничный пункт в медицинских целях и поставку необходимых медикаментов посредством МККК.

Что касается других вопросов снабжения жителей армянской национальности в связи со сложившейся ситуацией было отмечено, что азербайджанская сторона имеет возможность оказать помощь посредством МККК, используя дорогу Агдам-Ханкенди.