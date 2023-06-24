Байрамов и Кожич обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги

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24 июня 2023 года состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и главы представительства Международного Комитета Красного Креста в Азербайджане Драганы Кожич.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, ситуация вокруг Лачинской дороги, а также вопросы деятельности МККК в азербайджанском городе Ханкенди, сообщает АПА.

Относительно ситуации, сложившейся в связи с деятельностью пограничного пункта пропуска Лачин, министр Джейхун Байрамов отметил, что после его создания были созданы соответствующие условия для прозрачного, безопасного и упорядоченного перехода жителей армянского происхождения в обоих направлениях на ежедневной основе, с 23 апреля обеспечен переход сотен жителей армянского происхождения. Формирование нормального общения между армянскими жителями и нашими пограничниками привело к тому, что 15 июня Армения, не сумев переварить этот процесс, обстреляла пункт пропуска, что воспрепятствовало безопасному переходу через пограничный пункт пропуска Лачин.

Было доведено до сведения, что азербайджанская сторона в настоящее время принимает соответствующие меры с целью расследования этого нападения Армении, которое воспрепятствовало безопасному переходу через пограничный пункт. В то же время была подчеркнута необходимость предоставления Арменией соответствующих гарантий азербайджанской стороне о том, что подобные провокации в будущем не повторятся.

Наряду с принятием необходимых мер, заявлено о готовности азербайджанской стороны посредством МККК создать жителям армянского происхождения возможность для перехода через пограничного пункт в медицинских целях и снабжения необходимыми медицинскими принадлежностями. Относительно других потребностей жителей армянского происхождения в снабжении, было отмечено наличие возможности азербайджанской стороны оказывать помощь через МККК, используя дорогу Агдам-Ханкенди.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.