Максим Яли: Ситуация в России благоприятствует украинскому контрнаступлению

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Сложная обстановка в России безусловно является результатом войны в Украине. Именно война в Украине способствовала появлению Евгения Пригожина в качестве внутриполитической силы России. До этого он был всего лишь ресторатором, бизнесменом, который отправлял своих «вагнервцев» в Сирию и африканские страны по найму.

Война в Украине привела к тому, что ЧВК «Вагнер» стали военно-политической силой в рядах войсковых частей России, которые не подчиняются никому, кроме Путина. Сейчас оказалось, что и Путин для них не авторитет.

Параллельно в Украине продолжается война. Украинская сторона сейчас активно наблюдает за тем, что происходит, а Британия советует украинской стороне не идти на наступление, поскольку это дискредитирует Пригожина в лице российской общественности.

Из Киева продолжают поступать новости от разных официальных лиц о том, что они внимательно следят за ситуацией в России, и не скрывают своей поддержки Пригожина.

«Нельзя сказать, что Киев поддерживает Пригожина. Мы поддерживаем все центробежные процессы переноса боевых действий с территории Украины в Россию, и болеем за падение путинского режима. Мы считаем, что это может привести к окончанию войны в Украине», – сказал Minval.az украинский политолог Максим Яли.

По его словам, слишком рано давать оценку тому, кто победит в этой схватке.

«Режим пока медлит с серьезными действиями против военного мятежа. Мы видим начало боестолкновений, но нужно смотреть в динамике, если Пригожину удастся выжить еще 2-3 дня и закрепиться, и если он сможет заручиться поддержкой отдельных вооруженных сил, частей, которые начнут переходить на его сторону, то ситуация может сложиться в его пользу. Но сегодня можно сказать, что ресурсы не его пользу», – подчеркнул он.

Аналитик также добавил, что Пригожин для Украины остается военным преступником.

«Мы будем следить за ситуацией и, безусловно, она благоприятствует украинскому контрнаступлению. Потому что Кремлю придется перебрасывать часть армии с украинских территорий для того, чтобы подавить мятеж. Это позволит украинской армии прорвать российскую оборону», – подчеркнул он.

Аналитик считает, что данное событие может также стать поворотным в российско-украинском конфликте.

«Многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация дальше. Это может привести к полному краху России, что, безусловно, приведет к победе Украины», – резюмировал он.