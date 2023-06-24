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Азербайджан требует от Армении гарантий неповторения провокаций на Лачинской дороге

Азербайджан требует от Армении гарантий неповторения провокаций на Лачинской дороге

После создания пограничного пропускного пункта «Лачин» был обеспечен ежедневный безопасный и регулярный проход армянских жителей в обоих направлениях, с 23 апреля через указанный пункт был обеспечен пропуск сотен армянских жителей.

Об этом министр Джейхун Байрамов сказал на встрече с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич, сообщает АПА.

На встрече было отмечено, что Азербайджан требует от Армении гарантий неповторения в будущем провокаций на Лачинской дороге.

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